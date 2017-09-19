Narkotik polisinden okul önlerinde sıkı denetim

Uygulamada şüpheli şahıslar durdurularak aranırken, okul çevrelerinde yer alan parklar ve metruk binalarda tek tek kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte İstanbul’un 39 ilçesinde narkotik uygulaması başlattı. Okul önlerinde ve çevrelerinde başlatılan narkotik uygulaması kapsamında şüpheli şahıslar durdurularak tek tek arandı.

Narkotik polisi okul önlerinin yanı sıra çevrelerinde yer alan parkları, internet kafeleri ve metruk binaları da unutmadı. Narkotik polisi parklarda bekleyen şüphelileri tek tek aradı. Ekipler, bahis salonlarını ve internet kafelerini de girerek aramalar yaptı.

Narkotik polisi, okula yakın yerlerde bulunan metruk binaları da kontrol etti. Metruk binalarda yapılan aramalarda madde bağımlılarının bu binaları uyuşturucu almak için kullandığı görüldü. Okul önlerinde ve çevrelerindeki denetimin eğitim yılı boyunca artarak devam edeceği öğrenildi.