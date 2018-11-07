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Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni vurdu

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu’nda bir öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla ayağından yaraladı.

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla ayağından yaraladı. Veli olay yerinden kaçarken yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokul'na gelen bir öğrenci velisi, tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz ‘ı silahla yaraladı. Olay saat saat 16. 00 sıralarında meydana geldi. Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda öğretmen ayağından yaralandı. Öğrenciler büyük panik yaşarken veli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis sevk edildi. İlk Müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kavgaya şahit olan öğrenciler ise dehşeti yaşadı. Olay anını anlatan bir öğrenci," İlk önce kavga ettiler, sonra belinden silahı çıkardı ve vurdu" dedi.

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