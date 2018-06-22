Öğrencilerinden sınav öncesi mangal keyfi

Yaşantılarının en önemli sınavlarından birine girecek olan son sınıf öğrencileri uzun zamandır hazırlandıkları sınava günler kala öğretmenleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı. Üniversite sınavlarına hazırlanmanın uzun bir süreç olduğunun altını çizen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, "Oldukça yorucu geçen bir hazırlık döneminin artık sonuna geldik. Öğrencilerimiz liseye başladıkları günden bu yana hedefledikleri bölümleri kazanabilmek için yoğun bir çalışma sürecinden geçtiler" dedi.

Öğrencilerin çalışma tempolarının sosyal aktivitelerle de desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Yeltekin, "Sınav stresi muhakkak oluyor. Biz okullarımızdaki organizasyonlarla öğrencilerimizin sınav stresini en az seviyede yaşamalarını hedefliyoruz. Sınava sayılı günler kala yaptığımız bu organizasyonla da onların sınavdan biraz uzaklaştırıp öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirmelerini istedik" ifadelerini kullandı.