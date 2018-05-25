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25 Mayıs 2018 14:59

Ömer Döngeloğlu Küçükçekmecelilerle buluştu

Küçükçekmece’de Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, "Kameralar karşısında Kudüs’te Türk bayrağını öpen Filistinli çocuklar gördüm.

Ömer Döngeloğlu Küçükçekmecelilerle buluştu

25 Mayıs 2018 14:59

Bunun sebebi bu toprakların ve Anadolu’nun insanlığın vicdanı olmasıdır" dedi.


Küçükçekmece Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinliklere İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu konuk oldu.


Fevzi Çakmak Meydanı’nda Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterirken, etkinliğe AK Parti Milletvekili Yıldız Seferinoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı. Milletvekili Seferinoğlu ve Başkan Karadeniz alandaki vatandaşlarla tokalaşarak, Küçükçekmecelilerin Ramazan ayını tebrik etti. Protokol üyeleri alanda kurulan yöresel çadırları da ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.



Tasavvuf müziği ziyafeti


Gecede Memduh Özyalvaç, Tasavvuf Musikisi icrasıyla dinleyenleri manevi yolculuğa çıkardı. Ardından Ömer Döngeloğlu “Bir sahabe iki Veli” konulu sohbetiyle Küçükçekmecelilerle buluştu. Döngeloğlu, Hz.Mevlana, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaşi Veli, Eyyüb El Ensari Hazretleri’nin hayatlarından kesitler sundu.



“Bu topraklar insanlığın vicdanıdır”


İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere uyguladığı zulüme dikkat çeken Ömer Döngeloğlu, “Sizin içinizden gelir mi? Ülkenizde bir başka ülkenin bayrağını öpmek. Kameralar karşısında Kudüs’te Türk bayrağını öpen Filistinli çocuklar gördüm. Bunun sebebi bu toprakların ve Anadolu’nun insanlığın vicdanı olmasıdır” diye konuştu.


Program sonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Ömer Döngeloğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti.




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