Oruçluyken ağız kokusunu önlemek sizin elinizde

Sahur ve iftar arasındaki sürenin fazla olması gibi etkenler ağız sağlığı için büyük riskler oluşturduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan, “Uzun süre boyunca fırçalanmayan dişler ağızda kolayca üreyen bakterilerin, çürüklerin artmasına neden oluyor. Oruçlu olduğumuz gün içerisinde yeme içme fonksiyonlarımız azaldığından tükürük bezlerinin ürettiği salgı ve tükürüğün yıkama kapasitesi azalır bu nedenle ağız kokusu sorunu da ortaya çıkar” diye konuştu.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan sözlerine şöyle devam etti; “Özellikle iftarda ve sahurda yenilen yemeklerden sonra ağızdaki asitbaz dengesi tamamen bozulur, asit oranı artar. Yemek yenildikten sonra hemen yatıldığı için ağız içi harareti artar ve daha çok bakteri üreyebilir. Oruç tutulmayan zamanlarda ara öğünler sayesinde ağız ortamının asit oranı düşebilmektedir. Fakat oruçlu iken ara öğün şansı olmadığı için ağız ortamının asit oranı artabilir. Bunun içinde gün içerisinde ağız su ile çalkalanabilinir”

Protez Uzmanı İlker Arslan, oruçluyken diş fırçalamanın aslında hiçbir mahsuru olmadığını ifade ederek, “Ağız ve diş temizliğini gündüz yapmamayı tercih edenler, bunu mutlaka sahurdan sonra yapmalıdır. Macunun kaçması sonucu orucun bozulacağından endişe edenler, dişini süpürge görevi üstelenecek macunsuz fırçayla temizleyebilirler. Yine de dişinizi fırçaladığınızda içiniz rahat etmeyecekse, gün içinde ağzınızı bir kaç defa su ile çalkalayabilirsiniz. Ayrıca sahurda şekerli, karbonhidratlı yiyeceklerin de az tüketilmesi rahatsızlıkların önüne geçilmesini sağlayacaktır” diye konuştu.