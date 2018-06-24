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24 Haziran 2018 13:02

Oyuncu Sarp Levendoğlu oyunu kullandı

Oyuncu Sarp Levendoğlu, vatandaşlık görevini yapmak için Tevfik Fikret İlkokulu’na geldi.

Oyuncu Sarp Levendoğlu oyunu kullandı

24 Haziran 2018 13:02

Üzerinde Muhammad Ali yazılı sweatshirt ile oy kullanan Levendoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Oyuncu Sarp Levendoğlu, oyunu Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda kullandı. Oyunu 1073 numaralı sandıkta kullanan ünlü oyuncu, seçmen listesinde ismini aradı. Görevlilere telefonunu teslim eden Levendoğlu, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı.


Üzerinde Muhammad Ali yazılı sweatshirt ile okula gelen ünlü oyuncu, çıkışta seçimlerin vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu.




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