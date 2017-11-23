(ÖZEL) 3. Havalimanı son hali uçaktan görüntülendi

Çekilen görüntülerde ana terminal binasının büyük oranda bittiği, uçak pistlerinin de tamamen ortaya çıktığı gözüküyor.

3. Havalimanı bu kez de uçaktan çekilen görüntüler ile tamamlanan kısımları açık bir şekilde gözler önüne serildi. Havalimanı inşaatında önemli bir kısım olan ana terminal binası ve pistlerin büyük oranda bittiği çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan, 3. Havalimanı inşaatını hem havadan hem karadan inceleyip basın mensuplarının sorunlarını yanıtlamıştı. Havaalanının %73 oranında tamamlandığını belirten Bakan Arslan, “ Bugün itibari ile yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. İnşallah bu sene sonu, önümüzdeki yılbaşında ilk uçağı indirebilir duruma geleceğiz. 29 Ekim 2018 Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde de insanımız ve dünya sivil havacılığına bu hava limanını sunmuş olacağız” açıklamalarında bulunmuştu.