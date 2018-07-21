Vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile kısa sürede alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

Yangın, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Silahtar caddesi üzerinde bir ticari takside çıktı. Edinilen bilgilere göre, akşam 18.00 sıralarında seyir halinde olan Engin Akyasak yönetimindeki 34 TDT 80 plakalı ticari taksiden bir anda alevler yükselmeye başladı. Araçtan alevler çıktığını gören Akyasak, otomobili sağa çekerek ön kaportasını açıp kontrol etti. Alevleri gören Akyasak, araçta yangın tüpü olmadığı için anda panikledi. Aracın yandığını gören diğer sürücüler yangını söndürmek için seferber oldu. Vatandaşlar kısa sürede araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. O esnada oradan geçen su satan bir vatandaş da damacana ile gelip aracın içine su döktü.

Taksi şoförü Engin Akyasak, “Birden arabanın sağ tarafında yangın gördüm. Ondan sonra hemen sağa çektim. Sağ olsun arkadaşlar geldi söndürdük. Şimdi itfaiyeyi bekliyoruz rapor tutacak” dedi.