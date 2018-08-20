Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 17:24

(Özel) Avcılar’da yangında mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

Avcılar’da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

(Özel) Avcılar’da yangında mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

20 Ağustos 2018 17:24

Yangında mahsur kalan anne ve kızını itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanı çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle tüm binayı dumanlar sardı. En üst kattaki evde mahsur kalan anne ve kızı ise itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.


Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç