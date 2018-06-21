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21 Haziran 2018 09:42

(Özel) Dolmabahçe’de motosikletli şov uğruna ölümden döndü

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe’de motosikletli, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yanlama denilen hareketi yaparak ilerleyince kaza yaptı.

(Özel) Dolmabahçe’de motosikletli şov uğruna ölümden döndü

21 Haziran 2018 09:42

Sürücü yara almadan kurtulurken, o anlar kask kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz akşam saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli genç, ıslak zeminden faydalanarak tehlikeli bir şova imza atmak istedi. Yanlama diye tabir edilen hareketi yaparak ilerleyen genç, motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilince genç de yere savruldu. Motosikletli kazadan yara almadan kurtulurken, arkadaşı da o anları kaydedip tepki gösterdi. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.




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