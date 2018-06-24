Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 14:59

(Özel Haber) 108 yaşındaki Asiye nine oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi ile gündeme gelen 108 yaşındaki Asiye Bekir, Beylikdüzü’nde oyunu kullandı.

(Özel Haber) 108 yaşındaki Asiye nine oyunu kullandı

24 Haziran 2018 14:59

Bekir, dün de Erdoğan’ı Beylikdüzü’nde görme imkanı bulmuştu.


108 yaşındaki Asiye Bekir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiği ve ölmeden önce görme istediği sözleri ile gündeme gelmişti. Asiye nine, bugün öğlen saatlerinde Gürpınar’da bulunan oyunu kullandı. Yakınlarının yardımı ile okula tekerlekli sandalye ile gelen Asiye nine, oy kullanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, hayırlı olmasını diledi. Asiye nineyi okulda gören ve tanıyan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulunarak halini hatırını sordu.


Asiye nine, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beylikdüzü’nde tanışma fırsatı bulmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç