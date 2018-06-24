(Özel Haber) 108 yaşındaki Asiye nine oyunu kullandı

Bekir, dün de Erdoğan’ı Beylikdüzü’nde görme imkanı bulmuştu.

108 yaşındaki Asiye Bekir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiği ve ölmeden önce görme istediği sözleri ile gündeme gelmişti. Asiye nine, bugün öğlen saatlerinde Gürpınar’da bulunan oyunu kullandı. Yakınlarının yardımı ile okula tekerlekli sandalye ile gelen Asiye nine, oy kullanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, hayırlı olmasını diledi. Asiye nineyi okulda gören ve tanıyan vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulunarak halini hatırını sordu.

Asiye nine, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beylikdüzü’nde tanışma fırsatı bulmuştu.