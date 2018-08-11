(Özel Haber) 2 bin lira ödüllü köpek, Taksim metrosunda bulundu

Sahibi Taksim’in her yerine kayıp ilanları asarken, aradığı köpeğini komşusu buldu.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce kaybettiği köpeğini arayan Asena Velivar, kayıp ilanları bastırarak Taksim Meydanı’na asmaya başladı. Velivar, köpeğini bulana 2 bin lira ödül verileceğini ilan ederken hayvanı ilanları gören komşusu buldu. Köpeğin sahipsiz olduğunu düşünerek bakmak için bir kadının yanına aldığını gören komşusu durumu Velivar’a bildirdi. Köpeğin, metro istasyonunun içinde olduğunu öğrenen Velivar, hemen giderek iki gündür aradığı köpeğime kavuştu.

"Bulunduğu için çok mutluyuz"

Köpeğinin bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirten Asena Velivar, "Dino iki gün önce gece kayboldu, iki gündür her yerde onu arıyoruz, ama sonunda bulduk. Çok mutluyuz" dedi.

Asena Velivar daha sonra 2 gündür aradığı köpeğiyle uzun süre oynadı.