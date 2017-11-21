(Özel Haber) 5 dakikada organize hırsızlık kamerada

Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlar malları sürükleyerek dışarıya çıkarttıktan sonra elbirliğiyle minibüse yükleyerek kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz hafta pazartesi günü Ataşehir Ferhatpaşa’daki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başlarında şapka, yüzlerinde poşu ve eldiven giyen 6 kişilik organize hırsızlık çetesi, beyaz bir minibüsle iş yerini geldi. İşyerinin bulunduğu sokakta defalarca turlayan hırsızlardan biri araçtan inerek içeriyi gözetledi. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar zaman kaybetmeden işe koyuldu. Levyeyle kilitli olan kapıyı kıran hırsızlar içeriye girerek önce birkaç mal çalarak işyerinden uzaklaştı. Ardından geldikleri minibüsü kapıya yanaştıran hırsızlar, içerideki malzemeleri sürükleyerek dışarıya çıkarttı. Hırsızlardan birkaçı malları çıkartırken, kapıda bekleyen diğer hırsızlarda el birliğiyle minibüse yükledi. Soygun anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürükleyip, el birliğiyle 5 dakikada soyup soğana çevirdiler

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlar beyaz bir minibüsle işyerinin etrafında turluyor. Ardından hırsızlardan biri işyerini kapısına gelerek içeriyi gözetliyor. Daha sonra birkaç hırsız levye ile kapıyı kırarak içeriye giriyor. İçeride birkaç malzeme çalan hırsızlar ardından minibüsü yanaştırıyor. İçeriye giren hırsızlar malzemeleri sürükleyerek dışarıya çıkartıyor. Dışarıda bekleyen diğer hırsızlar ise el birliğiyle malzemeleri minibüse yerleştiriyor. Soygunun ardından minibüse binen hırsızlar hızla kaçarak uzaklaşıyor.