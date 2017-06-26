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26 Haziran 2017 15:24

(Özel haber)- Bayram tatilini fırsat bilerek İstanbul Boğazı’nda denize girdiler

İstanbul’da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkararak Arnavutköy sahilde denize girdi.

(Özel haber)- Bayram tatilini fırsat bilerek İstanbul Boğazı’nda denize girdiler

26 Haziran 2017 15:24


Havaların ısınmasıyla bayram tatilini fırsat bilen bazı vatandaşlar Arnavutköy sahilinde denize girdi. Sahil boyu bankları şezlong niyetine kullanan vatandaşlar güneşlendikten sonra boğazın serin sularına atlayarak kulaç attılar.


Bayram tatilini fırsat bilerek Arnavutköy sahilinde denize giren Atilla Aldur, “Normalde çalışıyoruz. Bayram tatili olduğu için ikinci günü değerlendirmek istedik. Havada sıcak zaten. Burada oturuyoruz. Güzel ama biraz soğuk. İki gün önce bu kadar soğuk değildi. Güneşlendik. Baya yandık. İlk gün öyle geçti. İlk gün yüzmedik. İkinci günü herkesin bayramını kutlamış olduk. Boş zaman bildik. Yüzüyoruz. Güzel akıntı da var. Durgun su değil” dedi.


Sıcak havada İstanbul boğazında serinlediğini kaydeden Özgür Feyz, “Bayramın ikinci günü. Dün de geldim. Biraz yandım. Serinlemek için giriyorum. Arkadaşlarla beraber ortam güzel. Hava güzel. Su güzel. Biraz soğuk. Hava muhteşem” ifadelerini kullandı.




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