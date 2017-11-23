(Özel Haber) Bebek’teki ünlü kasapta yaşanan hırsızlık kamerada

Beşiktaş, Bebek’te bulunan ünlü bir kasap dükkanında yaşanan hırsızlık iddialara göre şöyle gerçekleşti. Önceki gece saat 00.30 sıralarında kasabın önüne gelen kasklı iki şahıs kapıyı zorlayarak içeri girmek istedi. Uzun uğraşlar sonucunda kapının kilidini kıran şüpheliler içeri girerek kasaya yöneldi. Kasayı açan şüpheliler yaklaşık bin lira ve değerli evrakları alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Ünlü kasapta yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kasklı iki kişinin kapıyı kırarak içeri girmesi ve kasaya yönelmesi görülüyor. Kasaya yönelen şüphelilerin kasa içindeki paraları ve değerli evrakları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

Güvenlik ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar iş yerinde hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.