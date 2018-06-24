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24 Haziran 2018 13:40

(Özel Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçük torunu Canan Aybüke ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ile birlikte oyunu kullandı.

(Özel Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçük torunu Canan Aybüke ilk kez görüntülendi

24 Haziran 2018 13:40

Erdoğan’ın en küçük torunu olan Canan Aybüke, babası Selçuk Bayraktar’ın kucağında ilk kez görüntülendi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ile Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk ve kızı Canan Aybüke Bayraktar ile oy kullanmak için Üsküdar’daki Kandilli Kız Anadolu Lisesine geldi. Bayraktar ailesi oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en küçük torunu olan Canan Aybüke babası Selçuk Bayraktar’ın kucağında ilk kez görüntülendi.




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