(Özel Haber) İstanbul’un surları kırmızı beyaza büründü

yılında İstanbul’u çevreleyen surlara kırmızı ve beyaz Türk Bayrağı deseni ile ışık yansıtıldı. Kırmızı beyaza bürünen surların havadan görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İstanbul’un bir çok farklı noktasında 15 Temmuz etkinlikleri için bayraklar ve etkinlik alanları kuruldu. Hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 2. Yılında İstanbul’u çevreleyen Zeytinburnu sahilinde bulunan surlara kırmızı beyaz deseni ile Türk bayrağı desenli ışık yansıtıldı. Al bayrağın rengine bürünen tarihi surlar havadan görüntülendi. Bir çok vatandaş surların bu halini cep telefonları ile kayıt ederken kimileri de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Havadan çekilen görüntülerde kırmızı beyaz ışık ile Türk bayrağının deseninin yansıtıldığı tarihi surların kartpostallık görüntüler oluşturdu.