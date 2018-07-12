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12 Temmuz 2018 09:05

(Özel Haber) Kubbesine kurşun dökülmeye başlanan Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi

Yapım çalışmaları hız kesmeden devam eden Taksim Camii’nde minareler yükselirken, ana kubbenin yanındaki kubbelerin üzeri de kurşunla kaplandı.

(Özel Haber) Kubbesine kurşun dökülmeye başlanan Taksim Camii’nde son durum havadan görüntülendi

12 Temmuz 2018 09:05

Caminin son hali havadan görüntülendi.


Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii’ndeki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde çalışmaları tüm hızıyla devam eden caminin minarelerinin yükselmeye başladığı ve ana kubbe yanında bulunan kubbelerin üzerinin kurşunla kaplanmaya başlandığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde cami ve Rum Ortodoks Kilisesi aynı karede yer aldı.


Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Beştepe Millet Camii’ni birlikte tasarlayan Selim Dalaman yapıyor. Taksim Camii’nin zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği 30,3 metre olacak. Bu yükseklik bölgedeki Rum Ortodoks Kilisesi ile Ermeni Katolik Kilisesi’nin yükseklikleri dikkate alınarak belirlendi. Otopark olarak tasarlanan yer altındaki üç katta toplam 165 araç için park yeri bulunacak. Yapıda konferans ve sergi salonları gibi alanlar da tasarlanırken, 875 metrekare zemine oturan projenin dış cephesinde açık renk doğal taşların kullanılacağı belirtildi.




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