Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 16:48

(Özel haber) Menekşe plajı doldu taştı

İstanbul’da bayram tatilini ve sıcak havayı yüzerek geçirmek isteyenler Menekşe plajına akın etti.

(Özel haber) Menekşe plajı doldu taştı

26 Haziran 2017 16:48

Dolup taşan plajın havadan çekilen görüntüleri tatil beldelerini andırdı.


İstanbul’da havaların ısınmasıyla çok sayıda vatandaş plajlara koştu. Vatandaşların ücretsiz olarak girdiği Florya’daki Menekşe Plajı 3 günlük bayram tatiliyle birlikte doldu taştı. Sıcak havalardan bunalan çok sayıda vatandaşın sahilde oluşturduğu yoğunluk drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahildeki aşırı yoğunluk gözler önüne serildi. Sahil şeridindeki kimi gençler kendisi kuma gömerek güneşin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar ise kumsala çadır kurdu. Bir vatandaşın kendini kuma gömerek ayakkabısıyla mezar taşı yapması vatandaşların ilgini topladı. Bazı gençler ise plajın içindeki dereye köprü üzerinden atlamak için birbiriyle yarıştı.



“Daha önce de geldik buraya sık sık geliyoruz”


Bayram tatilinde serinlemek için Menekşe Plajı’nı tercih ettiğini ancak plajın çok fazla kalabalık olduğunu dile getiren Ahmet Çatak, “Güneş, hava, hayat her şey çok güzel. Her şey yolunda arkadaşlarla geldik. Daha önce de geldik buraya sık sık geliyoruz. Ortamı beğeniyoruz ama çok kalabalık” ifadelerini kullandı.


Halk Plajına arkadaşlarıyla birlikte geldiğini ve sıcak havalarda plaja gelerek serinlediğini ifade eden Recep Kartal, “ Dereye atlıyoruz, güzel oluyor, tehlikeli değil” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!