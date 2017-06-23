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23 Haziran 2017 15:22

(Özel Haber) Taksim Meydanı’nda kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı

Taksim Meydanı metro istasyonunda Danyal Ateş isimli şahsın kolu yürüyen merdivenle duvar arasına sıkıştı.

(Özel Haber) Taksim Meydanı’nda kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı

23 Haziran 2017 15:22

İtfaiye ekipleri şahsın kolunu duvarı kırarak kurtarırken, kurtarma çalışması sırasından Ateş’in feryadı Taksim Meydanı’nı inletti.


Taksim Meydanı Metro İstasyonu’nda yürüyen merdivenlerine binen bir şahıs meydana çıkacağı sırada kolu yürüyen merdivenle duvar arasında sıkıştı. Canı yanan Ateş, bağırarak yardım istedi. Şahsa ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri şahsın kolunu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak şahsın kolunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada Danyal Ateş’in feryatları Taksim Meydanı’nı inletti. İtfaiye duvarı kırarak şahsın kolunu kurtardı. Kolundan yaralanan Danyal Ateş daha sonra hastaneye götürüldü.




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