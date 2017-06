(Özel Haber) Yasin Kadri Ekinci: “At şehri kurma projemiz var”

İnşallah Türk atçılığını dünyada layık olduğu yerlere getiririz” dedi.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana devam eden Türk yarışçılığının derbisi olarak nitelendirilen Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü saat 20.00’de 91. kez İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Bu önemli koşu öncesinde Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

“İlk Gazi Koşusu da Kurban Bayramı’nın 1. gününde koşulmuştu”

Ramazan Bayramı’nın 1. gününde Gazi Koşusu’nun yapılacağını belirten Ekinci, “1927 yılında yapılan ilk Gazi Koşusu da Kurban Bayramı’nın 1. gününde koşulmuştu. Pazar günü biz de çifte bayram yapmayı planlıyoruz. Pazar günü 16.00 itibariyle çocuklarımızın eğlenebileceği, tiyatrolar eğlencelerin tutun her türlü aktiviteler olacak. Hem bayramı bayram olarak yaşatıp, yarışseverler içinde bir rekabet, 5 yıllık yatırımın neticesinde 750 at içerisinden kalan 19 atın mücadelesini izleyeceğiz. Çok güzel ve heyecanlı bir mücadele olacak. Her bakımdan dolu dolu hipodromda yaşanacak, herkese hitap edecek konumuz var. Piknik alanından tutun restoranlarımıza kadar her türlü faaliyetimizin olduğu bir gün geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bütün atların şansı eşit”

Favori at olarak isim söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Ekinci, “Kalabalık bir yarış. İlk defa bu kadar mesafeyi koşacaklar. Mesafe uzadıkça dayanıklılık ön plana çıkabilir. Bütün atların şansını eşit olarak görüyoruz. Hak edenin kazanmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“At şehri kurma projemiz var”

Jokey Kulübü olarak projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Ekinci, “Gazi Koşusu Türkiye’nin derbisi. Derbide İngiliz atları koşuyor. İngiliz atı diye biz söylüyoruz. İngiliz atının 3 ata babası Osmanlı’dan giden 3 tane attan türeyen atlar. Kurtuluş Savaşı sırasında ellimize 300’e yakın at kalıyor. Oradan buraya bugün 30 bin civarı atımız var. Bu at sayısını çok arttırmamız gerekiyor. Atçılığa çok ciddi yatırım yapılması lazım. Bizim Geleneksel Spor Dalları ve Binicilik Federasyonu ile beraber at şehri kurma projemiz var. İdman merkezi, eğitim, geliştirme ve her türlü at ile olan faaliyetlerin olduğu turizme hitap eden bir şehir planımız var. İnşallah belli bir zaman içerisinde bunu gerçekleştirebiliriz ve Türk atçılığını dünyada layık olduğu yerlere getiririz. Çünkü bugün biz dünyada 10. sırada, Avrupa’da 5. sıradayız. Türkiye, daha iyilerini hak ediyor. İki senedir bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Proje kağıt üzerinde belirlendi. Onu sunum haline getirmek gerekiyor. Daha ham bir proje” ifadelerini kullandı.

“En önemli aktivitemiz atlı terapi”

En önemli aktivitelerinin atlı terapi olduğunu ifade eden Ekinci, “Türkiye’de 9 tane hipodromumuz var. Şu onların 4’ünde atlı terapi var. Hedefimiz 9’unda da zihinsel, ortopedik özürlü, down sendromlu çocuklara şifa olmak. Bu atın yaptığı bir tedavi şekli. Bütün hipodromlarımızda da bunları gerçekleştirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.