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14 Haziran 2018 16:00

(Özel haber) Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı arefesinde yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar mezarlıklara geldi.

(Özel haber) Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

14 Haziran 2018 16:00

İstanbul’un en büyük mezarlıklarından olan Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki bayram yoğunluğu ise havadan görüntülendi.


Ramazan Bayramı öncesi arefe gününde yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar mezarlıklara geldi. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gelen çok sayıda vatandaş yakınlarının mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Bazı vatandaşlar ise yakınlarının kabrinin etrafında temizlik yaparak mezarlıkları suladı. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda oluşan bayram hareketliliği ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul’un en büyük mezarlıklarından olan Zincirlikuyu Mezarlığı’nın yemyeşil görüntüsü gözler önüne serildi. Görüntülerde ayrıca mezarlığa araçlarıyla gelen vatandaşların mezarlık girişinde oluşturduğu trafik dikkat çekti.


Öte yandan, bayram dolayısıyla vatandaşların mezarlıkları ziyaret etmesi ise çiçekçilere ekmek kapısı oldu. Birçok çiçekçi Zincirlikuyu Mezarlığı’nın girişinde kabir ziyaretine gelen vatandaşlara çiçek sattı.



“Maneviyatımızı hiçbir zaman unutmamız lazım”


Kayınvalidesi ve kayınbabasının mezarını ziyarete geldiğini ifade eden Mustafa Çar, “Allah ziyaretçilerini eksik etmesin. Birbirimizin yakınlarını bayramlarda ziyaret etmemiz lazım. Geleneklerimizi, göreneklerimizi unutmamamız lazım. Bildiğim bütün duaları okuyorum, maneviyatımızı hiçbir zaman unutmamız lazım” ifadelerini kullandı.


Arefe ve bayram günlerinde genellikle iyi satış yaptıklarını ancak bu yıl arefe gününde istedikleri satışı yapamadıklarını dile getiren çiçekçi Fikriye Atınız, “Tatil verilmediği için insanlar çalışıyor umudumuz yarın. Bugün istediğimiz gibi değil, zaten arefe günü, bayramın birinci günü güzel iş olurdu. Bu sene olmadı” dedi.




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