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14 Haziran 2018 09:23

Özel halk otobüsü alev alev yandı

Gazi Mahallesinde seyir halinde olan bir özel halk otobüsü bilinmeyen bir nedenden alev alev yandı.

Özel halk otobüsü alev alev yandı

14 Haziran 2018 09:23

Otobüsün yanma anı bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, 05.45 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinemeyen bir nedenden seyir halindeki özel halk otobüsünden birden duman çıkmaya başladı. Dumanlardan sonra otobüs bir anda alev alev yanmaya başladı. Durumu görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü kapladı. Dumanları gören sürücü otobüsü park edip olay yerinden uzaklaştı.



Otobüsün içinde bulunan motosiklet de yandı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü söndürmeye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda otobüs tamamen yandı. Otobüs tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında İncelemelerini tamamlayan polis ekipleri otobüsün içerisinde bir motosikletin olduğunu tespit etti. Motosiklet ve otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken Otobüsün yanma anı saniye saniye kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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