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12 Temmuz 2018 16:58

(Özel) Shakira’dan Türkiye’ye Türkçe veda

Ünlü sanatçı Shakira konser verdiği İstanbul’dan özel jetiyle ayrıldı.

(Özel) Shakira’dan Türkiye’ye Türkçe veda

12 Temmuz 2018 16:58

Shakira uçağa binmeden önce limanda Türkçe veda etti.


Dünyaca ünlü sanatçı Shakira Türkiye’de verdiği konserin ardından ülkesine özel uçağıyla döndü. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık’tan uçağa binmek üzere gelen Shakira ile birlikte toplamda 20’nin üzerinde valiz ve Türkiye’den aldığı hediyeler de vardı. Valizleri havalimanı çalışanları taşımakta zorlanırken, çocuklarına Türkiye’den aldığı düşünülen kutu içindeki oyuncaklarda dikkat çekti. Liman içerisine giren Shakira, İngilizce görüşürüz anlamına gelen "See You" sözüne karşılık, Türkçe olarak, "Görüşürüz teşekkür ederim" diyerek el salladı.




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