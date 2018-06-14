(Özel) Şile yolunda kaza: 2 yaralı

Kazada iki kişi yaralanırken, aracın yan şekilde durmuş hali vatandaşları şaşkına çevirdi.
Kaza, Şile Yolu Selimdere Mevkii’nde bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği 41 L 6234 plakalı hafif ticari araç önce önünde seyir halindeki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Araç taklalar atarken içinde bulunanlar yola savruldu. Kazada yaralanan Semih Tan Aydın ve Ahmet Ocak’a ilk müdahale trafikteki vatandaşlardan geldi. Yaralılar ardından ambulansla hastaneye götürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana gelen ve yan şekilde yolun ortasında duran aracı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Öte yandan kaza nedeniyle Şile Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.