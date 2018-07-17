(ÖZEL) Taksim Meydanı’nda duygulandıran anlar

Taksim’de görevli polis memuru Hakan Elbistanlı da Halisdemir’in maketinin elini öperek, ona olan minnetini gösterdi. O anlar kameralara yansırken duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin geri püskürtülmesinin ikinci yılında tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi de bu yıl Taksim Meydanı’nda bir anma etkinliği düzenledi. Belediye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hain darbe girişiminin engellenmesinde büyük payı olan kahraman şehit Piyade Astsubay Ömer Halisdemir’in bir maketini hazırlayarak Taksim Meydanı’na koydu.

Halisdemir’in maketi genç yaşlı pek çok vatandaş tarafından büyük ilgi görürken, maketin yanına bir de hatıra defteri konuldu. Birçok vatandaş maketin yanında fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar da hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Taksim’de görev yapan polis memuru Hakan Elbistanlı ise 15 Temmuz’da şehit düşen Halisdemir’in maketinin elini öperek, Halisdemir’e olan minnetini gösterdi. Elbistanlı, hatıra defterine, Ömer Halisdemir ile ilgili duygu ve düşüncelerini de yazmayı ihmal etmedi.