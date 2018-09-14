(özel) Taksim Meydanı'nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Taksim Meydanı'nda omuz atma yüzünden saç başa kavgaya tutuşan iki genç kızı vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Kızlardan birinin yere düşerek kendisini tekmelerle korumaya çalıştığı kavga ise kameraya yansıdı.

Taksim Meydanı'nda omuz atma yüzünden iki genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kızlardan bir tanesi kaçmaya başladı. Kavga ettiği diğer kız ise arkadaşıyla birlikte kaçan kızın peşinden koşarken, kısa bir süre sonra yakalayıp saçından çekti. Genç kızlardan bir tanesi yere düşerek tekmelerle kendisini korumaya çalıştı. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kızların kavgası bir polisin araya girmesiyle sona erdi. Taksim Meydanında genç kızların omuz atma yüzünden çıkan kavgası ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde bir genç kızı iki kız kovalıyor. Ardından genç kızı kızlardan biri yere düşürüyor. Yere düşen genç kız ise tekme atarak kendini kurtarmaya çalışıyor.