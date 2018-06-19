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19 Haziran 2018 09:08

(Özel) Trafikte tartıştığı şahsa aracıyla çarpıp metrelerce havaya savurdu

Kartal’da yol verme meselesi yüzünden trafikte ticari taksi ile tartışan otomobil sürücüsü, darp edileceğini düşünerek aracıyla kaçmaya çalışırken, kendisiyle tartışan adama çarpıp metrelerce havaya savurdu.

(Özel) Trafikte tartıştığı şahsa aracıyla çarpıp metrelerce havaya savurdu

19 Haziran 2018 09:08

Olayda bir kişi yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir ticari taksi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında iki araç içerisindeki vatandaşlar olaydan birkaç yüz metre ilerde tekrar karşılaştı. Ticari araç içerisinden inen vatandaşlar, önünü kestikleri araç içindeki adamın arabadan inmesini istedi. Kendisinin darp edileceğini düşünen hususi oto sürücüsü aracıyla kaçmaya çalışırken önünü kesen adamlardan bir kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu. Olaydan kafasından yaralanan aracın çarptığı adam çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı adam kendisine çarpıp kaçan adamda şikayetçi oldu.



Yaşananlar güvenlik kamerasında


Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ticari taksiden inen 2 vatandaşın araca doğru yürüdüğü, saniyeler sonrasında ise beyaz bir arabanın vatandaşlardan birisine çarparak metrelerce havaya savurduktan sonra kaçması yer alıyor.




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