Özyeğin Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

Bu yıl yedinci mezunlarını veren Özyeğin Üniversitesi’nin doktora, yüksek lisans, lisans ve çift anadal programlarından mezun olan öğrencileri, düzenlenen törenle diplomalarını alarak yeni hayatlarına adım attı. Rektör Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün konuşmasıyla başlayan törende 967 lisans, 169 lisansüstü olmak üzere toplam bin 136 Özyeğin öğrencisi diplomalarını aldı.

"Hayallerimi sizler sayesinde gerçekleştirdim"

Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında; "Bir topluma ve ülkeye yapılacak en büyük hizmetin kaliteli ve donanımlı gençler yetiştirmek olduğuna inanıyorum ve bu hizmetin eseri olan Üniversitemizin 7’nci mezuniyet töreninde sizlere sesleniyor olmaktan dolayı çok gururlu ve mutluyum. Ama bugün hepimizden daha gururlu olan bir grup var o da anne ve babalarınız, aileniz. Birçoğu eminim sizleri bugüne getirmek için büyük fedakârlıklara katlandı. Bugün onların gözünün içine bakın ve teşekkür edin. Ben de onlara sizler gibi pırıl pırıl gençler yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum ve başarınızdan dolayı onları da candan kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş anne ve babalarımızı da rahmetle anıyorum. Sevgili öğrenciler, üniversitemizin ruhunu ve kültürünü sizler oluşturdunuz ve buranın her anlamda öğrenen, üreten ve yaşayan bir kurum haline gelmesinde önderlik ettiniz. Genç yaşınıza rağmen bundan sonra gelecek olan öğrencilere siz de bir miras bıraktınız. Üniversiteye başladığınız günlerde sizlere tüm üniversite yönetimi olarak var gücümüzle çalışacağımıza ve Türkiye’nin önde gelen eğitim ve araştırma kurumunu oluşturacağımıza dair söz verdik. Bugün Özyeğin Üniversitesi çeşitli başarılar kutladı. Ama şüphesiz benim için en önemli sonuç, bu yıl öğrenci memnuniyeti araştırmasında 164 üniversite arasında birinci sırada yer almamız oldu. Bir üniversitenin başarısı için en önemli unsurlardan birinin bu olduğuna inanıyorum. Başta rektörümüz Esra Gençtürk olmak üzere tüm dekanlarımızı, akademik ve idari kadromuzu gönülden kutlarım. Sevgili gençler, Türkiye’nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Geleceğiniz ile ilgili bugün bilmediğiniz çok şey olabilir ama bugünden bilerek yapabileceğiniz bir seçim var. O da iyi insan olmak. Bundan daha güzel ve onurlu bir unvan olamaz. İyi insan olmayı seçin. Mutlaka ama mutlaka sizi heyecanlandıran ve sevdiğiniz işi yapın. Bu zaten sizi başarıya götürecek olan ilk adımdır. Ve o sevdiğiniz işinizde çok çalışın, yılmayın. Bunun karşılığını mutlaka alacaksınız. Eski köye yeni adet getirin. Yenilikçi olmaktan, risk almaktan, hata yapmaktan korkmayın. Unutmayın her zaman söylediğim gibi hayat bir maratondur. İnsana ve topluma karşı duyarlı olun, sadece kendi hayatınızı değil, çevrenizi hatta dünyayı değiştirmek için heyecanınızı, bilgi ve becerilerinizi sonuna kadar kullanın. Fark oluşturun. Ve son olarak hayal kurmaktan yaşınız ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Ben üniversite kurma hayalimi 60 yaşımdan sonra gerçekleştirdim. Bugün de hayallerim bitmedi. Üniversite kurarken hayalim ülkemizin geleceğini inşa edecek olan fark oluşturan ve fark edilir gençler yetişmesine katkıda bulunmaktı. Bu hayalimi sizler sayesinde gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim" diye konuştu.

"Yeni dönemde 10’uncu akademik yılımızı kutlayacağız"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, 7’nci mezuniyet töreninde, 967 lisans, 169 lisansüstü olmak üzere 18 farklı ülkeyi temsil eden toplam bin 136 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu gururumuzun haklı nedeni; uluslararası standartlarda eğitim almış, girişimciliği hayat felsefesi olarak özümsemiş, çevresindeki ve dünyadaki sorunlara duyarlı, yurttaşlık bilinci gelişmiş ve insani değerlere sahip bireyler olarak öğrencilerimizi mezun ediyor olmamız. Bu seneki mezuniyet törenimizle beraber üniversitemizin tarihinde de önemli bir döneme tanıklık ediyoruz. İlk öğrencilerimiz ile 2008 yılında faaliyetine başlayan üniversitemiz, 2018- 2019 akademik yılında 10’uncu yılını kutlayacak. Özellikle bir yükseköğretim kurumu için çok kısa sayılabilecek bu süre içinde Özyeğin Üniversitesi’nin Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında yer alması ve öncü uygulamalarımızın hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda örnek gösterilmesi ile ne kadar övünsek azdır".

"Memleketimizin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmanız en büyük dileğim"

Prof. Gençtürk mezunlara şöyle seslendi: "Özyeğin Üniversitesi mezunu olarak sahip olduğunuz yetkinliklerle, akademik ve mesleki donanımınızla her ortamda anlamlı ve kalıcı fark oluşturacağınıza, önünüze çıkabilecek engelleri girişimciliğinizle çözüm üreterek aşacağınıza güvenim tam. Öğrenmenin zamanı ve mekânı olmadığının bilinci ile bu kazanımlarınızı, edineceğiniz yeni deneyimler ile pekiştirip, derinleştirip, zenginleştireceğinize de hiç şüphem yok. Kişisel hayallerinizi gerçekleştirirken, ailelerinize ve topluma olan sorumluluğunuzu unutmamanız, sizden daha dezavantajlı durumda olanlara tüm imkânlarınızı seferber ederek destek olmanız, memleketimizin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmanız ise en büyük dileğim".