Paris Hilton’dan mesaj var: “Merhaba Türkiye, hepinizi seviyorum"

Türkiye’nin en büyük moda şovunun baş mankeni Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.

Hilton otellerinin varisi olan sosyetik güzel Paris Hilton, Türkçe olarak “Merhaba Türkiye” diyerek başladığı ve İngilizce devam ettiği mesajında, “Merhaba Turkiye! Can’t wait to see you all at the Dosso Dossi Fashion Show and Land of Legends Show in Antalya on the 10th of June! Love you all!” dedi. (Merhaba Türkiye, 10 Haziran’da Land of Legends ve Dosso Dossi Fashion Show’un muhteşem şovunda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum.)

Mesajıyla birlikte özel tasarım bir görsel de paylaşan Paris Hilton’un Instagram hesabında yaklaşık 8 milyon 700 bin, Facebook hesabında ise 7 milyon 500 bin takipçisi bulunuyor. Hilton’un “Merhaba Türkiye” diyerek başladığı mesajı kısa sürede yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Merhaba Türkiye” geleneğini Paris Hilton’la devam ettirdiklerini söyledi. Türkiye’nin en büyük moda şovunu gerçekleştirirken Antalya merkezli olarak Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Hikmet Eraslan, “Dünyanın en ünlü top modellerini ülkemizde ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak ‘Merhaba Türkiye’ mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz. Güzel ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında 10 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilecek büyük şovda Paris Hilton’a Türkiye’den ünlü isimler de eşlik edecek. Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy, Paris Hilton ile aynı podyumda yürüyecek.