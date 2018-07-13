Park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga kamerada

Şahin Mumci isimli şahıs olay sırasında tartıştığı adamın oğlu Alp Eren Kantar tarafından silahla vurulurken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu’nda 30 Nisan 2017 tarihinde nakliye şirketinde çalışan Şahin Mumci’nin park ettiği araç yüzünden tartıştığı adamın oğlu tarafından silahla saldırıya uğradığı ve gözlerini kaybettiği iddia edilen olaya ilişkin, hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açılan tutuksuz sanık Alp Eren Kantar’ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Alp Eren Kanter ve avukatı katılırken, müşteki Şahin Mumci ise avukatıyla birlikte salonda hazır bulundu.

Olayla ilgili hiçbir ilgisinin ve alakasının olmadığını söyleyen tutuksuz sanık Alp Eren Kanter, “Babam ile mağdur arasında yaşanan tartışmadan benim haberim yoktur. Tartışmanın olduğu gün ben okuldaydım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Bana ateş eden kişiyi kesin ve net olarak gördüm"

Duruşmada savunmasını yapan şikayetçi Şahin Mumci ise, “Çalışmakta olduğum şirketin arabası bir kafenin önünde park halindeydi, çalıştığım şirketten bana telefon geldi, aracın oradan çekilmesi gerektiği söylendi. Ben de arabayı çekmek için gittim ve arabayı çalıştırdığım esnada internet kafeden iki kişi dışarıya çıkıp küfür ederek arabayı çekmemi istediler. Ben de, ‘araç çalıştığım şirkete ait bana ait değil’ dedim. Küfür etmeye devam edince ben de aracın sahiplerini arayıp, ‘aracınızı gelip buradan alın bana ağır küfürler ediyorlar’ dedim. Aracın sahibi geldi. Şahıslardan birinin elinde demir sopa vardı, diğer kişi ise içeriden çekiç aldı, çekici bana doğru atarken ben tuttum. Tartışmaların ardından beni tehdit ettiler ama bana sonradan zarar vereceklerini düşünmedim. Olaydan 1 ay sonra ise ben nakliye aracımla yolda giderken hızım çok yavaştı çünkü ara sokaktaydım. Aracımın camları kapalıydı telefon geldiği için arabamı durdurdum. Birden camın patladığını hissettim, sağ kolumun olduğu yerden ağırlık hissettim. Silah sesinin 7 el olduğunu duydum, diğer mermiler de isabet ettiği için arabada kaldım. Bana ateş eden kişiyi kesin ve net olarak gördüm. Şikayetçiyim” dedi.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası sanığın tutuksuz yargılanmasına mağdur Şahin Mumci, gözyaşlarıyla tepki göstererek, “Adalet nerede, adalet istiyorum” diye isyan etti.

"Ben gözlerimi kaybettim, hayatımı kaybettiğim halde adam elini kolunu sallayarak geziyor"

Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan mağdur Şahin Mumci, “Park etme meselesi yüzünden tartıştık ve bir akşam beni pusuya düşürdüler. Kameralar önünde bana 7 el ateş eden kişi tutuklanmıyor. 15 aydır 3 kez tutuklanan adam sürekli serbest bırakıldı. Kamera kayıtlarının olmasına rağmen adam tutuksuz yargılanıyor. Ben gözlerimi kaybettim, hayatımı kaybettiğim halde adam elini kolunu sallayarak geziyor. Biz adalete güvendik. Kimse bize sahip çıkmıyor” dedi.

Olay kamerada

Öte yandan, saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Şahin Mumci’ye tartıştığı adamın oğlu ateş açarak kaçmaya başlıyor.