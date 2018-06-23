Pendik Belediyesi Kavakpınar Mahallesi’nde cemevini hizmete açtı

Açılışta konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, "Zannediyorum mevcut cemevleri içerisinde en nitelikli olanını bugün hayata geçirmiş oluyoruz" dedi.

Pendik Belediyesi tarafından Kavakpınar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan cemevi hizmete açıldı. Cemevinin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ile mahalle sakinleri katıldı. Açılışta protokol imzasını atarak Cemevi Başkanına teslim eden Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, cemevinin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Açılışta konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, "Maalesef mekan şartları da imkanlar da hem bir ibadethaneye uygun değildi, hem de kardeşlerimiz kendi ekonomik şartları ile bu kadar yapabilmişler. Ama tabi burası bambaşka oldu. Bizim camilerimizin de durumu aynı iyi niyetli insanlar yola çıkıyorlar. Bilgileri, birikimleri ile bir şeyler yapıyorlar. Zannediyorum mevcut cemevleri içerisinde en nitelikli olanını bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Bizim binalarının tamamı kamu binaları, bugüne kadar dar imkanlarla, kıt imkanlarla Anadolu insanı geldiği bulunduğu yerde ibadethanesini kendi imkanlarıyla yaptı. Ama artık Türkiye farklı bir Türkiye. Hükümeti ile belediyesi ile imkanları olan bir ülkeyiz. Aslında bu bir üst seviyeye geçti ama asla bunlarla yetinecek değiliz. Mutlaka çok daha ileri gitmeliyiz. Ecdat çok güzel eserler bırakmış. Bizim de mutlaka artık gelecek nesillerimize iftihar edecekleri muhteşem eserleri bırakmamız gerekiyor. Aslında bu iyi niyetimizin ve gayretimizin bir nişanesi olduğunu düşünüyorum" dedi.