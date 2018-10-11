Perakendecilerden kooperatiflere tam destek

Gıda Perakendecileri Derneği tarafından düzenlenen toplantıda sektörün önde gelen perakendecileri 9 Ekim Salı günü Ortak Gelişim Kongresi'nde bir araya gelerek, beşinci kez sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Ayrıca perakendeciler kooperatiflerin önemli bir tedarik kolu olduğunu ve desteklediklerini belirtti.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent'te beşincisi düzenlenen “GPD-Ortak Gelişim Kongresi”nde gıda perakendesine yön veren profesyoneller bir araya geldi.

Kongrenin “Yeni Perakende” teması altında gün boyunca birçok oturum ve panel düzenlendi. Perakendenin günümüz şartlarına ve geleceğe göre şekillenen yeni düzeni, sektörün güncel durumu, ekonomideki beklentiler, sektöre teknolojinin etkisi ve market ile gıda servis zincirlerindeki yeni formatlara dair konuların işlendiği kongrenin en önemli seanslarından biri de kooperatifler ile perakendecilerin iş birliklerinin görüşüleceği “Yaratıcı, Yapıcı Bir Çatı, Birlikte Çözme Gücü” başlıklı oturum oldu.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve ortak çalışmalar neticesinde, kooperatif çalışmalarının desteklenmesi ve yurt çapına daha hızlı genişleyebilmelerini sağlayabilmek amacıyla, bu sene Ortak Gelişim Kongresi'nde kooperatiflere daha fazla ağırlık verildi. Başarılı çalışmalara imza atmış kooperatifler kongrede bu faaliyetlerini ve perakendecilerle süren iş birliklerini sahnede anlattı.

Ortak Gelişim Kongresi bünyesinde yer alan Gelişim Market'te de kooperatifler için yer ayrıldı. Burada ürünlerini sergileme imkanı bulan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Anamur Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çamönü (Karasonya) Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Simurg Kadın Kooperatifleri ulusal çaptaki perakendecilerle birebir tanışma fırsatı yakaladı.

Kooperatiflerin ürünlerini sergiledikleri stantlar kongre katılımcıları tarafından gün boyunca yoğun olarak ziyaret edildi. Sağlıklı ve yerel ürünlerin ulusal marketlerin raflarına taşınmasını hızlandıracak bu girişimden büyük mutluluk duyduklarını belirten İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, yerli küçük üreticilerin desteklenmesi ve üretim metotlarının geliştirilmesi için Bakanlık olarak çalışmalarının süreceğini, ticaret kanallarının gelişimi için perakendecilerin ilgisinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Kongreye katılarak stantları ziyaret eden perakende zincirlerinin üst düzey yöneticileri de kooperatiflerin önemli bir tedarik kolu olduğunu ve desteklediklerini belirtti. Kooperatiflerin gelişmesi ve ürün çeşitliliğinin artmasından mutluluk duyduklarını ifade eden perakendeciler, tüketicilerin doğal ürünlere olan ilgisini ve talebini karşılamakta kooperatiflerin önemli bir rol oynadığını iletti. Hali hazırda kooperatiflerle başarılı iş birliklerini sürdüren perakendeciler, bu önemli tedarik kolunun güçlenmesi ve daha rekabetçi hale gelmesi için yapılabilecekleri Ortak Gelişim Kongresi'nde görüştüler. Kongrenin ikinci yarısında düzenlenen panelde Beypazarı Bostancıları Kooperatifi Başkanı Ahmet Gençer, Tire Süt Kooperatifi Süt İşleme Tesisi Üretim Müdürü Fatih Karataş ve Devrek Güneşi Kooperatifi Başkanı, Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Üyesi Saniye Uysal, ekonomik kalkınmada kooperatiflerin önemini ve başarı hikayelerini paylaştı.