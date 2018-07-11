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11 Temmuz 2018 12:44

Playcell’den çocuklara yaz eğlencesi

Playcell, anne babaların çocuklarıyla birlikte eğitici ve geliştirici oyunlar oynayabileceği, çocukların bireysel gelişimine destek olmak amacıyla yeni özelliklerini hayata geçirdi.

Playcell’den çocuklara yaz eğlencesi

11 Temmuz 2018 12:44

Turkcell’in uygulamalarından Playcell, anne babaların da çocuklarıyla birlikte eğitici ve geliştirici oyunlar oynayabileceği yeni özelliklerini çocukların bireysel gelişimine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; Playcell’de, eğlenceli oyunların yanı sıra, çocukların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıran, konsantrasyon becerilerini, üretici düşünme ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitici oyunlar da bulunuyor.

'Boyama Zamanı' ile hayvanları tanı, el becerilerini geliştir

Uygulamada yer alan oyunlardan biri olan 'Playcell Boyama Zamanı' ile çocuklar hem hayvanları öğreniyor hem de onları boyayarak becerilerini geliştiriyor. Ayrıca, çocuklar oyun içerisinde çizim alanını kullanarak resim yapıyor, boyuyor ve isterlerse çıktısını alıp kendi üretici eserlerini istedikleri her yerde sergileyebiliyor. Otomobil yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spor oyunlarından zeka oyunlarına kadar farklı kategorilerde birbirinden renkli yüzlerce oyunun bir arada bulunuyor.

Yapılan bilgilendirmede; oyunlar 5-12 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş olsa da büyük küçük tüm oyunseverler uygulamayı ziyaret ederek, birbirinden eğlenceli ve ücretsiz oyunlara her an her yerden ulaşabilecek, oyun oynama heyecanını web sitesinden, cihazlarının mobil ara yüzünden ya da ücretsiz Android Playcell uygulamasından yaşayabilecek.  




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