’Rusya Alım Heyeti’ Türk ihracatçısı ile bir araya geldi

Ev-mutfak eşyaları, ambalaj sektörlerinden 19 firma, kozmetik ve temizlik sektörlerinden 25 firmanın katıldığı organizasyonun açılışı Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Durdu ve İMMİB Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Kırlıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

’Rusya Alım Heyeti’ organizasyonunda ev-mutfak eşyaları, ambalaj sektörü ile kozmetik ve temizlik sektörlerindeki Türk firmaları Rusya’dan gelen önemli perakende zincirlerinin de olduğu 23 satın almacı firma ile ikili görüşme fırsatı bulurken, toplam 750 görüşme gerçekleştirilecek. Alım heyeti, ticaret heyeti ve fuar organizasyonlarının kimya ihracatçılarının yeni pazarlara ulaşmasında önemli rol oynadığını vurgulayan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, "Her yıl Ortadoğu’dan Asya’ya, ABD’den Avrupa’ya kadar kozmetik, sağlık, boya ve plastik sektörlerinin en önemli fuarlarında hem ülkemizi hem de alt sektörlerimizi tanıtıyoruz. Ayrıca, gerek yurtdışında ticaret heyeti gerekse de yurtiçinde düzenlediğimiz alım heyetleri organizasyonlarımız ile yeni iş fırsatları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığımızın desteği ile düzenlediğimiz ’Rusya Alım Heyeti’ organizasyonumuzun da ev-mutfak eşyaları, ambalaj sektörleri ile kozmetik ve temizlik sektörlerimizdeki firmalarımız için yeni işbirliği fırsatları oluşturarak ihracata katkı sağlayacağını umuyorum" dedi.

"2018’de 500 milyon dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyoruz"

Rusya’ya yapılan kimya ihracatının bu yılın ilk 10 aylık döneminde 268 milyon dolara ulaştığını ifade eden Başkan Akyüz, şöyle konuştu: "Rusya’ya yaptığımız kimya ihracatımız, 2016 yılında 230 milyon dolar iken, bu yılın ilk 10 aylık döneminde toplam 268 milyon dolara ulaştı. Yılsonunda 300 milyon doları bulacağımıza, 2018’de de 500 milyon dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyoruz. Rusya’ya ilk 10 aylık dönemde ev-mutfak eşyaları sektörünün ihracatı 17,5 milyon dolar iken, plastik ambalaj sektörüne baktığımızda 31,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Kozmetik ve temizlik sektöründe ise Rusya’ya ihracatımız bu yılın 10 aylık döneminde 46 milyon dolara ulaşmış durumda. Kimya sektöründe Rusya’ya en çok anorganik kimyasallar, boya-vernik-mürekkep ve müstahzarları, uçucu yağlar-kozmetikler, sabun ve yıkama müstahzarları ihracatı gerçekleştiriyoruz".