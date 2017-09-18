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18 Eylül 2017 14:46

Şampiyonlar yurda döndü

2017 FIVB U23 Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya’yı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan U23 Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.

Şampiyonlar yurda döndü

18 Eylül 2017 14:46


2017 FIVB Kadınlar U23 Dünya Şampiyonası Finalleri’nde oynadığı 7 maçtan 6’sını kazanarak zafere ulaşan U23 Milli Takımı, bugün yurda döndü. Atatürk Havaalanı’na inen Ay-Yıldızlılar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yöneticileri ve sporcuların aileleri tarafından karşılandı. Teknik heyet ve voleybolculara çiçek taktim eden taraftarlar, ’Şampiyon’ tezahüratlarında bulunarak desteklerini gösterdi. Basın mensuplarıyla duygularını paylaşan Milli sporcu Asuman Karakoyun ise, "Şampiyonuz ve mutluyuz. Çok zorlu bir gruptan çıktık. Turnuvaya iyi başlayamadık, bizim için zorlu bir süreçti. Ama sonu güzel bitti. Bunu açıklayacak başka kelime bulamıyorum. Karşılanacağımızı biliyorduk. Ama bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Sizler de bizim hep yanımızda oldunuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.




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