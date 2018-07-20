Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve hem Türkiye’nin hem de İstanbul’un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 22 Temmuz Pazar günü yapılacak. Büyük yarışın organizasyonun basın toplantısı da bugün düzenlendi. Toplantı TMOK Başkan Yardımcısı ve Boğaziçi Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka & Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Gökpınar ev sahipliğinde ve Ocean Recovery Alliance kurucusu Doug Woodring’in katılımıyla gerçekleşti.

Neşe Gündoğan: “TMOK ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri”

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK’un faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “TMOK ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri. Odak noktası gençler. Sporcularımız açısından baktığımız olimpiyat oyunlarına hazırlanan sporculara finansal destek sağlıyor. Sporcularımızın diğer ihtiyaçlarına destekler veriyor. Örneğin Tokyo Olimpiyatları’na 45 sporcumuza finansal destek sağlıyoruz” dedi.

Barış Gökpınar: “Topluma fayda sağlayan projeleri desteklemeye önem veriyoruz”

Global bir teknoloji şirketi olarak başarının topluma sağladığı faydanın bilincinde olduklarını belirten Barış Gökpınar, “Faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerde topluma fayda sağlayan projeleri desteklemeye önem veriyoruz. Olimpik kültürün, spor kültürünün gelişmesi için TMOK’a desteklerimizi sürdürüyoruz. Son 14 yıldır sponsorluğunu üstlendiğimiz için mutluyuz. Kıtalararası yüzme yarışı ülkemizin ve İstanbul’un tanıtımına büyük katkı veren önemli organizasyonlardan biri. Bu sene bin 200 sporcu katılacak. Bizim için yarış Pazar günü değil, bugün başlıyor. Yarın Cemil Topuz Parkı’nda çok güzel etkinliklerimiz olacak. Samsung çalışanlarından oluşan yüzme takımımız var” şeklinde konuştu.

Doug Woodring: “Pazar günü güzel bir etkinlik olmasını diliyorum”

Plastik atıkların okyanuslardan toplanmasında aktif olarak rol aldıklarını söyleyen Doug Woodring, “Plastik atıkları yarış öncesinde toplanması önemli. Yarış sırasında ne kadar malzeme kullanacak ne kadar geri dönüştürülecek onu konuşmalıyız. En büyük yüzme etkinliklerinden biri. Dünya plastik atıklarından etkileniyor. TMOK bu alanda sorumluluk alması bizim için büyük onur ve gurur verici. Pazar günü güzel bir etkinlik olmasını diliyorum” diye konuştu.

Nihat Usta: “55 ülkeden sporcu yüzecek”

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın 1989 yılında 64 kişi ile başladıklarını hatırlatan Nihat Usta, “Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında dünyada yapılan 1000 açık su yüzme yarışı arasından birinci sırasında gösterildi. Pazar günü 2 bin 400 kişi yüzecek. Başta İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve devlet kurum ve kuruluşlarının katkısı ile yarışı yapıyoruz. Öncelikle güvenliği sağlamak önemli. Onun için 2 bin 400 kişi olarak sınırlandırdık. İnternet üzerinden kayıtları açıktık. Kayıtlar 4 ocak 2018’de açıldı ve 13 dakikada Ruslar kayıtları doldurdu. 27 dakika sonra bütün kayıtlar doldu. Bütün dünyanın değişik yerlerinden insanların katılmasını biz de isteriz. Bunun gurur verici tarafı da bu. Pazar günü Rusya’dan 440, Ukrayna’dan 430, Britanya’dan da 143 kişi katılacak. Türkiye ile beraber 55 ülkeden sporcu olacak. 2 bin 400 kişiden 1681’i erkek 719’u kadın. Kadınların daha çok yer almasını sağlamak istiyoruz. Katılımcılara başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.