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25 Şubat 2018 12:27

Sancaktepe’de 1. Dağ Bisikleti Yarışması düzenlendi

Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Sancaktepe Dağ Bisikleti Yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sancaktepe’de 1. Dağ Bisikleti Yarışması düzenlendi

25 Şubat 2018 12:27


Bu sene ilki düzenlenen Sancaktepe Dağ Bisikleti Yarışması’na 30’un üzerinde ilden 300 sporcu katıldı. Aydos Ormanları’nda 16 kilometrelik parkurda Yıldızlar, Masterler, Gençler ve Büyükler kategorilerinde gerçekleşen yarışmada yağmurlu havaya rağmen sporcular kıyasıya yarıştı. Yarışmayı yakından takip eden Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Emin Yavuz, “1. Sancaktepe Dağ Bisikleti Yarışmaları başladı. Yağmurlu bir gün, Sancaktepemize 30’un üzerinde il ve 300’ün üzerinde sporcular katıldılar. Çok güzel bir parkur oldu. Aydos Gölümüzün etrafında ormanımızın içerisinde güzel bir parkur oldu. Önümüzdeki yıllardan itibaren organizasyonumuz gelenek haline gelecek. Lisanslı sporcu sayısında Türkiye’nin ikincisiyiz. 21 bin lisanslı sporcu sayımız var. Bu da belediye başkanımızın spora verdiği önemi gösteriyor. Spor deninde akla Sancaktepe geliyor, Sancaktepe ilçesi geliyor, İsmail Erdem geliyor. Bizler de başkanımızın göstermiş olduğu hedef doğrultusunda güzel işler yapmaya çalışıyoruz” dedi.


Bisiklet yarışmasına katlan Funda Taşkın, “Parkur çok iyi, tam benlik, iddialıyım. Belediyeye teşekkür ederim, güzel bir parkur yapmışlar. Yağmur yağdığı için zorlayıcı bir parkur olacak” şeklinde konuştu.




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