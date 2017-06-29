Sancaktepe’de Fabrika Yangını

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Kalender Sokağı’nda bulunan 5 katlı makine fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikanın en üst katında bulunan boya yapılan bölümünde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sararak yoğun duman tabakası oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.