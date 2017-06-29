Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 07:44

Sancaktepe’de Fabrika Yangını

Sancaktepe’de 5 katlı makine fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Sancaktepe’de Fabrika Yangını

29 Haziran 2017 07:44

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Olay, saat 05.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Kalender Sokağı’nda bulunan 5 katlı makine fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikanın en üst katında bulunan boya yapılan bölümünde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sararak yoğun duman tabakası oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!