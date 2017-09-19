Şehir ve Medeniyet Okulu başlıyor

Kendine has eğitim modeli ile alanında bir ilk olan ve Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın üzerinde önemle durduğu Şehir ve Medeniyet Okulu yeni döneme hazırlanıyor. Medeniyetin en somut göstergesi olan şehircilik üzerine akademik düzeyde derinlikli çalışmaların yapıldığı ’Şehir ve Medeniyet Okulu’nda ’genç şehr’ül eminler’ yetişecek.

Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından 2016-2017 döneminde ilk kez kapılarını açan ve alanında uygulamaya konulmuş en verimli programlardan biri olarak değerlendirilen Şehir ve Medeniyet Okulu 2017-2018 dönemi için gün sayıyor. Ön başvuruların alınmaya başlandığı ’Şehir ve Medeniyet Okulu’nda son başvuru tarihi 13 Ekim. Adaylar başvurularınıwww.eyupgencakademi.orgadresinden gerçekleştirebilecek.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın üzerinde önemle durduğu vizyon projelerden biri olan Şehir ve Medeniyet Okulu’nda şehir düşüncesi ve şehircilik üzerine çok yönlü ve derinlikli okuma, araştırma ve çözümleme uygulamalarının gerçekleşirken şehir imarı fikri boyutlarından uygulama alanlarına kadar geniş bir yelpazede ele alınıyor. Öğrenciler, Şehir ve Medeniyet Okulu atölye programlarında alanında uzman akademik danışmanların takibi ve yönlendirmesinde okumalar ve araştırmalar yapabiliyor. Bununla birlikte öğrencilere genel perspektif birikimini kazandırmayı amaçlayan şehir seminerleri, sosyal programlar ve Eyüp Belediyesi’nin tecrübeli kurumları ile birlikte ortak işbirliği fırsatları da sunuluyor. Atölye çalışmaları şehir planlama, kentsel tasarım, şehir estetiği, şehir yönetimi ve şehrin geleceği gibi başlıklardan oluşuyor.

Kontenjanların sınırlı olduğu Şehir ve Medeniyet Okulu çalışmaları yıl boyu sürecek. Jürinin elemelerde dikkat ettiği hususlardan biri de adayların devamlılık sağlayıp sağlayamayacağı. Zira oturumlarda haftada en az 2 gün devam zorunluluğu bulunuyor.

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda gerekli tüm materyaller Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından karşılanıyor. Programlar çerçevesinde öğrencilere ücretsiz kitap ve sosyal etkinlik imkanı da sunuluyor. Şehir ve Medeniyet Okulu’nu farklı kılan hususlardan biri de dönem sonunda yazılı eserlerin ortaya çıkması. Yıl boyunca üzerinde durulmuş olan çalışmalar somut ürünler haline getirilerek öğrencilerin isimleriyle yayınlanmakta ve bu yayınlar öğrenciler için geleceklerinde önemli bir referans teşkil etmektedir.

Kimler başvurabilir?

Şehir ve Medeniyet Okulu, şehir, şehirlilik ve şehircilik üzerine çalışan, bu alanlarda ihtisas yapan, şehrin sorunları ile ilgilenen herkesin başvurusuna açık. Yapılan başvurular, uzman akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor. Gerekli kabulü ve yönlendirmeyi de jüri gerçekleştiriyor. Süreklilik ise aranan ön şartlar arasında en çok göz önünde bulundurulan olmak.

Şehir ve Medeniyet Okulu entegre programlardan oluşuyor. Adaylarımızın başvuru formunda belirtilen 3 farklı etkinlik alanı arasından tercihlerini işaretlemeleri gerekiyor. 3 başlık altında düzenlenen seçenekler Şehir ve Medeniyet Okulu’nun da temel öğrenim alanlarını oluşturuyor. Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Bu programlar; Şehir Planlama Atölyesi, Kentsel Tasarım Atölyesi, Şehir Yönetimi Atölyesi, Şehrin Geleceği Atölyesi, Şehirlerin Tarihi Atölyesi şeklindedir.

Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu’nun yeni döneminde adaylar için yeni bir program daha açıldı. Haftanın bir günü uzman akademisyenin yönlendirmesinde gerçekleşecek olan Şehir ve Medeniyet Okumaları 3 başlık altında düzenlenecek. Bunlar da İbn-i Haldun ve Farabi Okumaları, Turgut Cansever Okumaları, Hikmet ve Estetik Okumaları şeklinde olacak.

Şehir ve Medeniyet Okulu bünyesinde haftanın sabit bir günü düzenlenecek olan seminer programlarında ise alanında uzman akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve diplomatların sunumları yer alacak. Seminerlere atölye ve okuma programlarına başvuracak olan adayların katılımı zorunlu olacak.