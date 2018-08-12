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12 Ağustos 2018 23:50

Şenol Güneş tünelden geriye geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ardından taraftarların tezahüratları sonrasında soyunma odasından dönerek sahaya geldi ve tribünlere 3’lü çektirdi.

Şenol Güneş tünelden geriye geldi

12 Ağustos 2018 23:50


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ardından tribünlere 3’lü çektiren isim oldu. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Şenol Güneş’e tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kaleci Tolga’ya ’Tolga, hocayı sahaya getir’ diye bağırdı ve sonrasında Kaptan Tolga Zengin, Teknik Direktör Şenol Güneş’le birlikte sahaya geri döndü. Tribünlerin sevgi seline karşılık veren ve taraftarlara el sallayan tecrübeli teknik direktör, maç sonu 3’lüsünü çektirdikten sonra soyunma odasının yolunu tuttu.




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