Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nın ikinci gününde mücadele eden milli sporcular Servet Tazegül ve İpek Çidem, madalyanın uzağında kaldı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore’nin Muju kentinde düzenlenen ve bir hafta sürecek olan Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla başladı. 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı ve katılım rekorunun kırıldığı şampiyonada Türkiye adına ikinci gün erkekler 74 kiloda Servet Tazegül ve kadınlar 49 kiloda İpek Çidem tatamiye çıktı.

Şampiyonaya 12 numaralı seribaşı olarak katılan İpek Çidem, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İspanya’dan Blanca Palmer Soler’i 4-3, üçüncü turda ise Çek Cumhuriyeti’nden Dominika Hronova’yı 15-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde son dünya şampiyonu ve olimpiyat 3’ncüsü Tayland’dan Panipak Wongpattanakit ile karşılaşan İpek Çidem, rakibine 12-4 yenilerek madalya şansını kaybetti.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Tekvandocu Servet Tazegül, 74 kiloda ilk kez katıldığı önemli bir şampiyonada istediği başarıyı gösteremedi. Daha önce 68 kiloda mücadele eden ve büyük başarılara imza atan Servet Tazegül, 74 kiloda şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Andorra’dan Jorge Gonzalez ile karşılaşan milli sporcu rakibine 3-2 mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 68 kiloda Ferhat Can Kavurat, tatamiye çıkacak.