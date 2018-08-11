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11 Ağustos 2018 11:16

Seyir halinde bulunan özel halk otobüsünde korkutan yangın

Levent Büyükdere Caddesi’nde seyir halinde bulunan bir özel halk otobüsü aniden yanmaya başladı.

Seyir halinde bulunan özel halk otobüsünde korkutan yangın

11 Ağustos 2018 11:16

Motor kısmında yangın çıkan otobüsteki yolcular son anda tahliye edilirken otobüste büyük çapta hasar meydana geldi.


Olay, Levent Büyükdere Caddesi’nde saat 09.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yeşilpınar-Zincirlikuyu seferini yapan 34 LD 0364 plakalı özel halk otobüsü seyir halindeyken motorundan alevler yükseldi. Sürücü Ahmet Yakışık, durumu fark ettikten sonra hemen aracı yol kenarına park etti.


Aracın yandığını gören sürücü Yakışık, otobüsü durdurarak yolcuları indirdi. Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken bu sırada yoldan geçen diğer halk otobüsü sürücüleri de yanan otobüse, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa süre içerisinde söndürdü. Olay sonrası trafik bir süre aksarken, şans eseri ölen veya yaralanan olmayan yangında otobüsün motor kısmında büyük çaplı hasar meydana geldi.




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