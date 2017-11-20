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20 Kasım 2017 14:54

Şiddetli rüzgardan uçaklar beşik gibi sallandı

İstanbul’da etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inen ve kalkan uçaklar zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgardan uçaklar beşik gibi sallandı

20 Kasım 2017 14:54

Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçaklar gökyüzünde beşik gibi sallandı.


İstanbul’da sağanak yağmurla birlikte etkisini gösteren şiddetli rüzgar uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inen ve kalkan uçaklar zor anlar yaşarken pistlerin yönü değiştirildi. Rüzgarın etkisiyle Türk Hava Yollarının 6 uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş ve kalkışlarda yaşanan sorunlar nedeniyle seferlerde ortalama 10-15 dk gecikmeler yaşanırken, Türk Hava Yollarının rüzgar nedeniyle pas geçen 6 uçağı ikinci denemelerinde sorunsuz bir şekilde indi.


Öte yandan, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçakların gökyüzünde beşik gibi sallandığı görüldü.




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