Sigara sömürünün en büyük etkeni

Mustafa Aydın, 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye her yıl 25 milyar doları sigaraya harcıyor” dedi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Türkiye’nin sigara ile olan mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sigaranın sağlık dışında maddi olarak da büyük bir kayıp olduğuna dikkat çeken Aydın, “Türkiye’de yıllık ortalama 25 milyar dolar sigara tüketimine harcıyoruz. Bunun yaklaşık on milyar dolarını sigaranın neden olduğu hastalıkların tedavisinde, 15 milyar dolarını ise sıcak para olarak sigaranın alınmasında kullanıyoruz. 25 milyar dolarla ülke olarak okul, köprü, yol, altyapı, eğitim gibi ne kadar faydalı gelişimler gösterirdik. Her sigara içen insanın, bu kadar yatırımı da engellediğini düşünmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Sigara içenlerin sayısında 10 milyon civarında düşüş yaşandı”

Son yıllarda sigara ile ilgili duyarlılıkların arttırılmasının ve çıkarılan yasalarla, kullanımın en aza indirme çalışmalarının Türkiye’de sigara içme oranında önemli bir düşüşe sebep olduğunu söyleyen Mustafa Aydın, “Türkiye sigara ile mücadelede çok ciddi bir mesafe kat etti. Henüz istediğimiz noktaya ulaşamamış olsak da, bundan 10-15 yıl önce 30 milyon civarında sigara içen var iken bugün 20 milyon civarında. Halk nezdinde ciddi oranda bir bilinçlenme olması, kapalı alanlarda, sağlık ve eğitim kurumlarının yakınlarında, toplu taşıma araçlarında içilmemesi ile birlikte önemli bir yol kat ettik. Bu şekilde sigara içen sayısında 10 milyon civarında bir düşüş yaşadık. Hep birlikte sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar bu mücadeleye devam edelim ve özellikle gençlerimizin tamamen sigaradan uzak durmasını sağlayalım. Özellikle anne babalar, topluma örnek teşkil eden kişiler yani çocuklarımızın rol model olarak benimseyeceği kişiler çocukların yanında sigara içmesinler” şeklinde konuştu.

“75 bin çocuk pasif içicilikten ölüyor”

Sigaranın verdiği zararlarla ilgili bazı sayısal veriler de paylaşan Dr. Mustafa Aydın, özellikle çocukların pasif bir şekilde anneleri ve babaları tarafından sigara dumanına maruz kaldıklarını söyleyerek, “Dünyada her yıl 75 bin civarında çocuk pasif içici konumunda olmaktan hayatını kaybediyor” dedi. Aydın bununla birlikte, “Bugün akciğer hastalığı ve kanseri olanların yüzde 80’inin sebebi sigaradır. Özellikle düşük yapan annelerimizin, engelli doğan çocuklarımızın, kalp damar hastalıklarının en büyük sebebi sigaradır. Engelli doğum oranlarının yüzde 20’si sigara içilmesinden kaynaklı. Bugün Türkiye’de yılda 120 bin insan sigaradan hayatını kaybediyor. Yani bir Ordu, Giresun, Kütahya ya da Burdur coğrafyadan siliniyor. Bunun yanı sıra oksijen kaynağımız olan ormanlarımız sigara izmaritleri yüzünden yanıyor. Eğitim kurumlarımızın çok yakınlarında büfeler var. Gençler paket sigara ile eve giremediği ve harçlıkları belki de yetmediği için paket sigara alamıyor. Bazı büfeler maalesef tek tek sigara satıyor dedi.

“Toplumsal duyarlılığımızın ve bilincimizin artması şart”

Toplum olarak sigara konusunda beraber hareket edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Aydın, konulan yasaların mekan işletme sahipleri tarafından çiğnendiğine ve bu konuda daha fazla önlem alınmasının önemine değindi. Aydın sözlerine şu şekilde devam etti; “Toplumumuzdaki duyarlılık ve bilinç hala yeterli seviyede değil. Çünkü ülkemizde kapalı ortamları yapay açık mekanlara dönüştürülerek konulan yasalar delinebiliyor. Özellikle kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları, saat 22.00. den sonra sigara içilebilen yerlere dönüşebiliyor.”

Son olarak da “Sigara günümüzdeki emperyalizmin, kapitalizmin ve sömürünün en büyük etkenidir. Artık çağımızda bir ülkeyi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bağımlı hale getirebilmek için tanklarınızı ve toplarınızı o ülkeye göndermeniz gerekmiyor. Bir ülkenin halkını sigaraya bağımlı hale getirdiğinizde zaten o ülkeyi her anlamda kendinize bağımlı hale getirmiş olursunuz. Bu yüzden sigaranızı içerken neye hizmet ettiğinizi bir kez daha düşünün” diyerek sözlerini tamamladı.