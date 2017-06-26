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26 Haziran 2017 16:33

Silahlı gaspçı önce kameralara, ardından polise yakalandı

Pendik’te bir marketten 11 bin 57 TL gasp eden silahlı ve maskeli soyguncu, önce güvenlik kameralarına, ardında da polise yakalandı.

Silahlı gaspçı önce kameralara, ardından polise yakalandı

26 Haziran 2017 16:33


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde silahlı ve maskeli bir kişi, Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde bulunan bir marketten 11 bin 57 TL gasp etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, markette ve marketin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden gaspçının M.D. olduğunu tespit etti. Zanlı, yapılan çalışmalar sonucu polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada gasp sırasında kullandığı kuru sıkı tabanca ve sırt çantası ele geçirildi. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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