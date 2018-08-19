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19 Ağustos 2018 10:18

Şile’de denize giren Suriyeli genç boğuldu

Şile’de bulunan Ayazma Plajı’nda serinlemek için denize giren Suriyeli 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi.

Şile’de denize giren Suriyeli genç boğuldu

19 Ağustos 2018 10:18

Cankurtaran ekipleri tarafından denizden çıkarılan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, 2’si kardeş 3 Suriyeli genç, sabah saatlerinde serinlemek için Sultanbeyli’den Şile’de bulunan Ayazma Plajı’na geldi. Burada bir süre vakit geçiren gençler, daha sonra serinlemek için denize girdi. Denize giren gençlerden biri dışarı çıkarken, kardeşlerden Racap Arjon ve Muhammed Mor Arjon çırpınmaya başladı. Kardeşlerin çırpındığını gören plajın can kurtaran ekibi denize girerek, boğulma tehlikesi geçiren kardeşleri karaya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden baygın halde çıkarılan Racap Arjon’un hayatını kaybettiğini, kardeşi Muhammed Mor Arjon’un ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.


Hayatını kaybeden Racap Arjon’un cenazesi morga kaldırıldı.




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