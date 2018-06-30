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30 Haziran 2018 22:00

Silivri’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Silivri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Silivri’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

30 Haziran 2018 22:00


Kaza, akşam saatlerinde Sinekli-Danamandıra yolu üzeri İSKİ Kuyuları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde Mustafa Koç ve Serdar Sultan’ın bulunduğu çöp kamyonu, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu trafo direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Mustafa Koç ve Serdar Sultan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan Serdar Sultan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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