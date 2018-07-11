Silivri’deki bin 356 TOKİ konutu için kuralar çekildi

934 adet 2+1 konutun 234 adeti sadece emekli vatandaşlara ayrıldı.

TOKİ tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde çekildi. Başvuruları 18-29 Haziran tarihleri arasında yapılan bin 356 konutun 934 adeti alt gelir grubu, 422 adedi ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlar için satışa sunuldu. Proje kapsamında emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. Alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adedi sadece emekli vatandaşlara ayrıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konutlara toplam 20 bin 101 başvuru yapıldı. Alt gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru yapılırken, orta gelirli vatandaşlara sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı. Emekli vatandaşlara ayrılan 234 konuta ise 2 bin 933 başvuru yapıldı. Bunun yanında şehit yakını ve gazilere ise 2+1 konut tipinde 12, 3+1 konut tipinde ise 16 başvuru yapıldı. Kurada ismi okunanların kimisi hemen telefona sarılıp ailesini ararken, kimisi ise mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Kuranın talihlileri mutluluklarını dile getirdi

Kurada adı çıkınca sevinç gözyaşları döken İbrahim Sağdıç, “Çok mutluyum, yıllardır bekliyordum. TOKİ’ye, herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Dünürü sayesinde başvuran ve kuranın talihlilerinden olan Ömer Kara, “Yıllardır giremedik, fırsatımız olmadı. Olsa da fırsatımız bize çıkmadı. Bir iki kere müracaatımız oldu. Şimdi bir gelelim dedik. Dünürümün sayesinde bir iştirakte bulunduk, nasip oldu. Çok sevinçliyim” dedi.

Sevincini kızıyla paylaştı

Uzun süredir beklediğini ifade eden Tevfik Yılmaz ise, “Çok uzun zamandır bekliyordum. Kısmetmiş çıktı, çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Sonrasında kızını arayan Yılmaz, konutlardan birinin kendisine çıktığını söyledi. Kızının şaşkınlıkla “Ne, yemin et” dediği Yılmaz, kızına “Hadi gözümüz aydın” dedi.