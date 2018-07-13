Şişli’de motosiklet sürücüsü otomobillere çarparak durabildi: 2 yaralı

Kaza sonucu motosiklet üzerindeki iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kafalarına taktıkları kast hayatlarını kurtardı.

Kaza, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi Osmanbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet kullanan sürücü yan yoldan caddeye bağlandığı esnada, cadde üzerinde Serdar Evliyaoğlu’nun kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü cadde üzerindeki bir başka araca daha çarparak yere devrildi. Kaza esnasında motosiklette bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafikte yoğunluk yaşandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanı emniyet şeridiyle çevirdi. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapanınca trafikte yoğunluk yaşandı. Bir yandan polis ekipleri kaza alanında incelemelerini sürdürürken, diğer yandan trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Daha sonra olay yerine gelen çekicinin araçları yol üzerinden almasıyla caddede trafik normale döndü.

Kaza anını anlatan Sürücü Serdar Evliyaoğlu, “Alt geçitten çıktıktan sonra cadde üzerinde ilerliyordum motosiklet sürücüsü hızlı bir şekilde gelerek bana çarptı. Daha sonra öndeki araca çarparak motosiklet üzerinde bulunan iki kişi de yere düştü” dedi.